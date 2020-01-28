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В Совфеде обсуждают, как сохранить наследие Великой Победы

14:52
  • вторник
  • 28 января 2020

Главной темой Рождественских парламентских встреч стало 75-летие Победы

Празднование 75-летия Победы, а также историческое и духовное наследие Великой Отечественной войны. Это главные темы Рождественских парламентских встреч, которые проходят в Совете Федерации.

В пленарном заседании принимают участие председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сенаторы и священнослужители рассматривают инициативы, которые помогут применить опыт минувших лет в гуманитарной сфере, а также сохранить наследие Великой Победы. Обсуждаются и вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, отмечает "ТВ Центр".

"Сегодня мы по сути открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках года Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это одновременно большая честь и ответственность для каждого из нас. Подготовка к чтениям началась задолго до их открытия. В ней приняли участие более 180 епархий Православной церкви, включая 25 зарубежных", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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