Суд в Москве определит судьбу девочки, с рождения живущей в больнице

Началось рассмотрение иска органов опеки об ограничении прав родителей ребенка

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение иска органов опеки об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с самого рождения находится в столичной частной клинике. Сам медицинский центр судится с родителями уже год, но ситуация пока далека от разрешения.

Родители девочки, больше пяти лет живущей в больнице, наняли для своей зашиты трёх адвокатов. Однако сами в суд не явились. Как выяснилось в ходе заседания, они объявлены в розыск. Основанием для этого стало решение Гагаринского суда Москвы о необходимости забрать ребёнка домой из больницы. По словам представителя клиники, приставы ищут родителей девочки по всей Москве. Адвокат матери - Татьяны Максимовой - сегодня сообщила, что женщина тяжело больна, у неё онкология. Она не прячется и хочет участвовать в процессе, но не может по состоянию здоровья.

Представители клиники и органов опеки считают это отговорками и затягиванием процесса. Они настаивают на том, чтобы родители прошли процедуру судебно-медицинской экспертизы, которая прояснит - почему они столько лет не забирают практически здорового ребёнка домой. Пока правозащитники, медики и органы опеки спорят, пятилетняя девочка продолжает жить в больничных стенах. К ней не приходят родные. И даже с днём рождения и Новым годом ее поздравили только няни, врачи и медсестры.

Напомним, о судьбе маленькой узницы, которую обрекли на заточение собственные Мама и папа, стало известно в декабре прошлого года. Девочка родилась раньше срока. За ее жизнь боролись врачи. Когда девочка пошла на поправку - родители отказались забрать ее домой. Опасаясь, что вне больничных стен она не выживет. Состоятельные люди, они оплачивали многомиллионные счета за ее пребывание в клинике, запрещая ей общаться с бабушками, дедушками и родными братьями. В семье воспитывается ещё трое детей. Врачи утверждают, что девочка абсолютна здорова физически. За ее психологическое благополучие специалисты всерьёз опасаются. У неё уже есть особенности развития, связанные с длительным пребыванием в изоляции, и дальше будет только хуже.

Адвокаты родителей подчёркивали, что ребёнок все эти годы был обеспечен всем необходимым: дорогими игрушками, качественным питанием, медикаментами. И это ли не настоящая родительская забота? Но главного - нормального обыкновенного детства - девочке никто не обеспечил. Судьбу ребёнка суд будет решать на следующем заседании. Оно назначено на 5 февраля.

Юлия Степина, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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