В Москве проходит международная конференция "Церковь и казачество"

Мероприятие проходит в рамках Рождественских образовательных чтений

В Москве в рамках Рождественских образовательных чтений проходит международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество", передает "ТВ Центр".

В ней участвуют представители общественных организаций, ученики кадетских школ, студенты, преподаватели и казачьи атаманы из России и других стран. 30 лет назад, когда началось возрождение российского казачества, стала очевидной его особая и тесная связь с Русской Православной церковью.

"Собираются именно те люди, для которых слова Отечество, слова Родина - это не пустые слова. Именно мы вместе - русские казаки и Русская Православная церковь - весь этот период идем рядом, плечом к плечу и оказываем помощь друг другу. Самое главное, что вместе с духовенством мы занимаемся духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения", - заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

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