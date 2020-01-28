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В Москве проходит международная конференция "Церковь и казачество"

15:12
  • вторник
  • 28 января 2020

Мероприятие проходит в рамках Рождественских образовательных чтений

В Москве в рамках Рождественских образовательных чтений проходит международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество", передает "ТВ Центр".

В ней участвуют представители  общественных организаций, ученики  кадетских школ, студенты, преподаватели и казачьи атаманы из России и других стран. 30 лет назад, когда началось возрождение российского казачества, стала очевидной его особая и тесная связь с Русской Православной церковью.

"Собираются именно те люди, для которых слова Отечество, слова Родина  - это не пустые слова. Именно мы вместе - русские  казаки и Русская Православная  церковь - весь этот период идем рядом, плечом к плечу и оказываем помощь друг другу. Самое главное, что вместе с духовенством мы занимаемся  духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения", - заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

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