В Москве покажут магию Сальвадора Дали

Выставка художника открылась в московском "Манеже"

Самая масштабная в истории России выставка работ Сальвадора Дали открылась в московском "Манеже". На ней представлен весь творческий путь художника - от ранних пейзажей в стиле импрессионизм до позднего сюрреализма. Название экспозиции – "Сальвадор Дали. Магическое искусство".

Первое чувство от встречи с Дали в Манеже: "Наконец-то!" Сколько бы ни устраивали его выставок - и на Родине, и вдали - они всегда своевременны и актуальны. В этом фантастическом мире жизнь обретает новый смысл, находятся ответы на самые странные вопросы. А хмурые и опустошенные люди начинают улыбаться и заряжаться.

"Он был великим социологом и очень любопытным ученым. Он относил себя к великим ученым своего времени. Вместе с Галой они развивали интеллектуальные и социальные проекты, которые опережали своё время. Например, феминизм они выражали уже в 20-х годах", - сказал председатель фонда "Гала - Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро.

Русский след на выставке повсюду. И в нежных фотографиях, и в подписях на картинах - Гала и Дали. Кто еще из художников на такое шел? Она действительно была ключевой фигурой в его жизни, его создателем. Если бы эта пара жила сейчас, равных ей по силе воздействия на массовое сознание точно не было бы. Не зря Дали называют мастером пиара, неистощимым ньюсмейкером, бесстрашными экспериментатором, а он просто мечтал стать бессмертным.

"Он добился успеха, добился популярности. В первую очередь, он добился бессмертия в своих работах. Я думаю, что многие люди придут сюда, потому что их привлекает личность Дали. Но выйдут они, влюбившись в его картины", - сказала куратор выставки, директор музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали" Монсе Агер.

Кураторы стараются очень ярко и доходчиво показывать весь жизненный путь гения. Даже рождение легендарных образов. Знаменитые расплавленные часы - пока черным по белому. И диковинный паукариум, тоже гуашь и карандаш. Всё это - иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства". Впервые в Москве "Мягкий автопортрет с жареным беконом". 1941 год - очередное перерождение Дали. И так - шаг за шагом, год за годом. 188 работ. На семи тысячах квадратных метров.

"Как сказали сегодня испанские коллеги, они такого не видели за 50 лет экспонирования Дали во всех странах мира. У нас на территории выставки работают два кинотеатра, в которых будут демонстрироваться постоянно три фильма. Мы делаем так, чтобы эта выставка запомнилась жителям нашей страны", - сказал председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времён", директор музея Фаберже Владимир Воронченко.

Фильмы Дали действительно заслуживают внимания. Есть даже его анимация для диснеевской студии. И кадры, и картины можно спокойно смотреть практически в полной темноте. А зачем отвлекаться на чужую реакцию, когда своей хватит на десятерых.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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