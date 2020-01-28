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На уборку снега в Москве вышли 10 тысяч коммунальщиков

15:00
  • вторник
  • 28 января 2020

В городе прошел второй за сутки снегопад

Москву накрыл второй за всю зиму мощный снегопад. Только в центре на столичные улицы вышли более 10 тысяч коммунальщиков. Чистят не только дороги и тротуары, но и крыши зданий.  До конца дня в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

На исходе января в небесной канцелярии наконец-то вспомнили, что на дворе зима. Самый обильный в этом сезоне снегопад, который начался накануне вечером в столичном регионе, принес к этому часу до шести миллиметров осадков.

"Теплый фронт циклона, который очень обширный и приближается с запада, несет порции теплого влажного воздуха. Поэтому у нас вот такая погода. Прошел теплый фронт. Но он ушел недалеко, и мы находимся в его зоне, и поэтому осадки продолжаются", - говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Эта зима стала самой теплой за последние 60 лет. В обеих столицах погода побила рекорды 1957 года. Поэтому москвичи буквально истосковались по снегу.

— Господи, кто не рад снегу?! Надо скорее бежать домой, брать саночки и ребятишек радовать!

— Снегу рады? Даааааааа!

Впрочем, что радость горожанам, то головная боль для автомобилистов. ЦОДД рекомендует водителям быть осторожными, в потоке стараться держать безопасную дистанцию, а в часы пик пересесть на общественный транспорт.

Горячая пора и у коммунальщиков. Снегоуборочная техника и плавильные машины еще вчера днем были в полной готовности, а сейчас работают в усиленном режиме. Впрочем, синоптики предупреждают: долгожданный белоснежный покров на  московских улицах надолго не задержится.

Погода до конца недели существенно не изменится. Давление будет низким, выпадут осадки. Правда, будет это снег или снег с дождем, пока неизвестно. Ведь температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки. Пока же эта зима остается самой теплой за всю историю метеонаблюдений, т.е. за последние 140 лет.

Иван Колесников, Мария Леванова, Алексей Овчинников, Илья Милитдинов. "ТВ Центр".

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