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Собянин взял под личный контроль ситуацию с коронавирусом в Москве

13:03
  • вторник
  • 28 января 2020

Пока коронавирус обходит Россию стороной

В Москве создан оперативный штаб профилактики коронавируса. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на то, что российская столица находится в 6,5 тысячах километрах от очага эпидемии - китайского города Ухань, город нуждается в постоянном мониторинге ситуации. Все гостиницы и отели взяты под особый контроль. В случае выявления тревожных сигналов, туда незамедлительно направят группу медиков. 

Также Москва дополнительно закупит медицинское оборудование, дезинфекторы, маски и другие средства индивидуальной защиты, отметил Собянин.

Сейчас Роспотребнадзор и власти столицы работают над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус.

Информация о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй поступила в ВОЗ от властей Китая 31 декабря 2019 года. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV.

На данный момент число заразившихся в КНР увеличилось до 4,5 тысячи, 106 человек скончались, 60 выздоровели и уже выписаны из больниц. Случаи заражения выявлены и за пределами Поднебесной – в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Непале, США, Канаде, Франции, Германии и Австралии. Россию вирус пока что обходит стороной.

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