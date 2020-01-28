Суд в третий раз отправил на экспертизу дело "Седьмой студии"

На заседание приехал режиссер Кирилл Серебренников

Мещанский суд Москвы в очередной раз отправил на экспертизу дело "Седьмой студии", одним из главных фигурантов которого является режиссёр Кирилл Серебренников.

Сам он приехал в суд за несколько минут до начала, передает "ТВ Центр". Впрочем, заседание длилось недолго. Судья уточнила, что дело на экспертизу было отправлено еще на прошлой неделе, но до сих пор не вернулось. Отмечу, это уже третья подобная экспертиза. Первая проводилась год назад и длилась почти четыре месяца. Новое заседание суда назначено на 17 февраля.

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