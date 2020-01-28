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Самый богатый украинец купил виллу экс-короля Бельгии (видео)

13:53
  • вторник
  • 28 января 2020

Это одна из самых дорогих недвижимостей в мире

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил виллу Les Cedres на юге Франции, которая в начале XX века принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, а затем производителям коньячного ликера Grand Marnier.

Поместье в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс, приобрела инвестиционная компания SCM Holdings Limited (100% ее акций принадлежат Ахметову). Стоимость составила 200 миллионов евро - это одна из самых дорогих недвижимостей в мире, пишет "Интерфакс".

На 14 тысячах гектарах расположился особняк (1672 квадратных метра) с 14 спальнями с видом на Средиземное море, и ботанический сад, один из лучших в Европе.

Соседями Ахметова, по словам экс-депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, станут бизнесмены Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, тоже одни из самых богатых людей Украины.

История виллы такова: она была построена в 1830 году, а в 1904 году ее приобрел ​бельгийский король Леопольду II. Спустя 11 лет после смерти монарха виллу купила ​семья Марнье-Лапостоль, которая занималась производством коньячного ликера Grand Marnier. В 2016 году Grand Marnier Group купила итальянская компания Campari.

Ахметов – один из богатейших людей Украины. Forbes оценивает его состояние в 6,7 миллиарда долларов. Также у бизнесмена есть квартира в Лондоне за 137 миллионов фунтов.

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