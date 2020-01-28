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Российские туроператоры отказались от туристов из Китая из-за коронавируса

13:33
  • вторник
  • 28 января 2020

Прием туристов из Поднебесной временно прекращен

Российские туроператоры временно прекратили приём туристов из Китая. Сколько продлится такая приостановка, точно неизвестно. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

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Утром на границе с Благовещенском открылся временный пункт пропуска, передает "ТВ Центр". Через него на родину уже вернулись более двухсот россиян. Посольство России обсуждает с властями Китая организацию выезда наших граждан из провинции Хубэй, где основной очаг вспышки инфекции.

Ни одного заразившегося в России нет, а в Поднебесной число больных растёт. По официальным данным, их количество уже превысило 4,5 тысячи. 106 человек умерли. Только в Ухане, откуда началось распространение вируса, клиники ежедневно принимают более 15 тысяч пациентов. Экстренно строится новая больница.

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