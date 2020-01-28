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Собянин осмотрел итоги реставрации здания Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке

15:08
  • вторник
  • 28 января 2020

Работы выполнены по программе "Один рубль за квадратный метр"

В столице завершена реставрация здания Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Работы выполнены по программе "Один рубль за квадратный метр", которая уже несколько лет реализуется в городе

Сегодня новый объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Комплексная реставрация здания началась ещё позапрошлой весной. Были укреплены фундаменты, цоколь, стены, обновлён фасад и кирпичная кладка. Кроме того, воссоздан и уникальный балкон на 3 этаже, а также воссоздана историческая планировка, проемы, лестницы и арки.

"Старинное здание XVII века пережило пожар 1812 года, перестройки советского периода, и чуть ли Москва его не потеряла при пожаре в 2014 году, буквально несколько лет тому назад. Здание и без того было ветхое, находилось в аварийном состоянии. Я хотел поблагодарить инвесторов, которые взялись за реставрацию этого здания, вложили немалые деньги, силы, и мы спасли памятник. Действительно уникальный памятник - палаты XVII века, которые были заново раскрыты для города, для горожан. Я думаю, что здание будет еще долго служить Москве", - сказал Собянин.

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