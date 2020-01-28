Россиянин поджег свою бывшую жену в магазине

Женщина выжила, но она в реанимации

В Прикамье мужчина пришел на работу к бывшей жене и поджег ее.

Жуткий случай произошел в городе Соликамск Пермского края вечером 27 января. 41-летний мужчина облил кассира горючей жидкостью и поджег. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как объятая пламенем женщина выскакивает из подсобки и бежит на улицу.

Пострадавшую потушила из огнетушителя коллега, она же вызвала "скорую помощь". Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. Сейчас она находится в реанимации, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Причины произошедшего пока неизвестны.

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