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Кремль упрекнул Зеленского в оскорблении жертв Второй мировой

14:24
  • вторник
  • 28 января 2020

Украинский президент обвинил СССР в причастности к началу войны

Кремль отреагировал на заявления Владимира Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его слова являются ошибочными и оскорбительными для памяти миллионов жертв нацисткой агрессии.
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Представитель Кремля подчеркнул, что Москва категорически не согласна с заявлением Владимира Зеленского.

"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента не стал говорить, окажут ли слова Владимира Зеленского на развитие отношений Москвы и Киева.

Ранее Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его мнению, польский народ первым почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить "смертоносный маховик холокоста".

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