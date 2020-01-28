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Путин и глава "Лукойла" обсудили освоение новых месторождений

14:49
  • вторник
  • 28 января 2020

В ближайшие годы инвестиции нефтегазового гиганта в российские проекты могут превысить 100 миллиардов долларов

Налоговые поступления, освоение новых месторождений и социальные проекты холдинга "Лукойл" обсудил Владимир Путин с главой компании Вагитом Алекперовым. Встреча прошла в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

Алекперов рассказал главе государства, что в ближайшие 10 лет инвестиции нефтегазового гиганта в российские проекты могут превысить сто миллиардов долларов. Компания приступает к активному освоению балтийского шельфа и планирует увеличить экспортный потенциал. Большой интерес к продукции проявляют страны Западной Африки - и тут важную роль сыграл саммит "Россия-Африка", который состоялся в прошлом году в Сочи. Особое внимание холдинг уделяет социальным проектам - в частности, образовательным и научным.

"Мы сделали объединение нашего научно-технологического института, который проектную работу выпускает, и Пермского университета. Сделали общую структуру. Здесь студенты не только учатся, но и работают, получают за это деньги, делают реальные проекты", - рассказал Алекперов.

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