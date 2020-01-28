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Бросивший двоих сыновей в "Шереметьеве" попросил у них прощения

14:34
  • вторник
  • 28 января 2020

ОН объяснил свой поступок

Мужчина, который оставил двоих детей в аэропорту "Шереметьево", объяснил свой поступок. На допросе у следователей он извинился перед сыновьями.

"Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы — единственное, что есть в моей жизни", - обратился отец к своим мальчикам.

Слова мужчины были сняты на видео. Кадры опубликованы на странице Следственного комитета в YouTube.

"Я переживал, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту, зная, что вам не угрожает опасность", - объяснил свой поступок он.

Напомним, 26 января, прилетевший из Хабаровска отец, оставил двоих детей в "Шереметьеве". Мальчиков восьми и пяти лет с документами, копией своего паспорта и запиской, нашли работники аэропорта. Отец  в записке просил не разлучать братьев, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

На отца возбудили уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал мужчине помочь найти работу.

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