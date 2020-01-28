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Трудящаяся во благо культуры Елена Зеленская на новой работе (фото)

15:12
  • вторник
  • 28 января 2020

Ранее она "сместила" с этой должности Марину Порошенко

В Сети появились первые фотографии с нового места работы первой леди Украины Елены Зеленской.
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В понедельник, 27 января, жена президента присутствовала на заседании национальный культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецкий Арсенал. Присутствующие обсуждали дальнейшее развитие центра.

Для заседания Зеленская выбрала лаконичный черный пиджак в темно-синюю полоску, а волосы собрала в небрежный пучок.

 

Также на собрании присутствовал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская заняла в Арсенале место супруги бывшего президента Украины Марины Порошенко. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Инициатором создания "Мыстецкого арсенала" был Виктор Ющенко, занимавший в 2006 году пост президента Украины. По замыслу украинских властей, музей должен был стать аналогом Лувра или Эрмитажа. Здание, где расположили комплекс, находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783-1801 годах. Музей начал действовать в полном масштабе после реконструкции здания в 2009 году.

Выставка занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь собраны экспонаты из коллекций ведущих музеев Украины - Национального музея истории, института археологии, Львовской галереи искусств, музея истории религии. Сюда же перевезли некоторые предметы из национальных заповедников "Хортица" и "Переяслав".

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