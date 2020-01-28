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Поргина обнародовала последние слова Караченцова

15:21
  • вторник
  • 28 января 2020

В Москве состоялся вечер памяти легендарного артиста

Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, рассказала о словах, произнесенных народным артистом РСФСР перед смертью. 

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"Когда Коля уходил, его последними словами были: "Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме - театре", - заявила Поргина со сцены театра "Ленком". 27 января там прошел вечер памяти Караченцова "Прости меня, Земля, что я тебя покинул".

Мероприятие вели актеры Анастасия Макеева и Дмитрий Певцов. На сцену вышли Дмитрий Харатьян, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Лариса Долина и другие звезды. 

Самым трогательным выступлением стал танец четырехлетней внучки Николая Караченцова. Ольга выступила в номере Снежаны Ширяевой, участницы шоу "Голос. Дети". Юная певица исполнила песню "Кленовый лист", пишет РИА Новости

"Талантливые актеры рождаются только из талантливых людей", - сказала собравшимся актриса Инна Чурикова, вспоминая Караченцова. 

Напомним, Николай Караченцов скончался в октябре 2018 года. У него отказали почки. На следующий день актеру исполнялось 74 года.

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