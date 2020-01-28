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Главу Чувашии после скандала исключили из "Единой России"

15:23
  • вторник
  • 28 января 2020

Чиновник заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во вторник исключен из "Единой России". Такое решение принял президиум генерального совета партии. Об этом говорится в заявлении секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которое имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

Поводом для такого решения послужил скандал, связанный с чиновником. Игнатьев во время церемонии вручения новой техники пожарным заставил одного из спасателей подпрыгнуть за ключами от спецавтомобиля. Запись инцидента попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс.

После этого Андрей Турчак заявил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из ее рядов и его соответствии должности. "Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - отметил Турчак.

Свой пост Михаил Игнатьев занимает с 2010 года. При этом он не впервые попадает в скандал. Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
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