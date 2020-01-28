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Историк Соколов осознанно убил возлюбленную аспирантку

15:49
  • вторник
  • 28 января 2020

Влияние фазы Луны здесь не причем

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов признан вменяемым.
В деле историка Соколова появилось смягчающее обстоятельство

Бывший преподаватель прошел экспертизу в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, которая показала, что в момент убийства он действовал осознанно, пишет интернет-издание "Фонтанка".

"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", – заключили эксперты.

Кроме того, специалисты отвергли "влияние Луны" на поведение Соколова, на чем ранее настаивал его адвокат Александр Почуев. "Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - объяснила защита жуткий поступок доцента.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов пытался задушить, а после застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Мера пресечения продлена до апреля 2020 года. Из СИЗО Соколов периодически заявляет то о самоубийстве, то о написании книг и ожидаемом гонораре.

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