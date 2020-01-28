Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Герцогиня такого не ожидала

28 января Кейт Миддлтон оказалась в щекотливом положении, когда она приехала в детскую больницу Evelina London. Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку. Супруге принца Уильяма пришлось держать руки внизу живота, чтобы избежать конфуза.

На опубликованных кадрах видно, как герцогиня Кембриджская выходит из машины. Ее встречают три человека, в том числе маленькая девочка с букетом цветов. Миддлтон присаживается перед малышкой, что-то ей говорит и потом пожимает руку.

Герцогиня надела твидовый костюм, состоящий из укороченного пиджака и юбки выше колена. В этом же наряде она посетила конференцию "Психическое здоровье в образовании", которая состоялась в прошлом феврале.

В больнице Кейт Миддлтон поучаствовала в творческом семинаре, устроенном Национальной портретной галереей для детей, которые страдают от редких и тяжелых заболеваний. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать, что творчество позитивно влияет на самочувствие детей. Двое маленьких пациентов подарили Миддлтон розовый венок в виде сердечка, пишет Express. Миддлтон пообещала повесить его в комнате своей дочери Шарлотты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"