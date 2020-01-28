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Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

15:52
  • вторник
  • 28 января 2020

Герцогиня такого не ожидала

28 января Кейт Миддлтон оказалась в щекотливом положении, когда она приехала в детскую больницу Evelina London. Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку. Супруге принца Уильяма пришлось держать руки внизу живота, чтобы избежать конфуза. 
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На опубликованных кадрах видно, как герцогиня Кембриджская выходит из машины. Ее встречают три человека, в том числе маленькая девочка с букетом цветов. Миддлтон присаживается перед малышкой, что-то ей говорит и потом пожимает руку. 

Герцогиня надела твидовый костюм, состоящий из укороченного пиджака и юбки выше колена. В этом  же наряде она посетила конференцию "Психическое здоровье в образовании", которая состоялась в прошлом феврале. 

 

В больнице Кейт Миддлтон поучаствовала в творческом семинаре, устроенном Национальной портретной галереей для детей, которые страдают от редких и тяжелых заболеваний. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать, что творчество позитивно влияет на самочувствие детей. Двое маленьких пациентов подарили Миддлтон розовый венок в виде сердечка, пишет ExpressМиддлтон пообещала повесить его в комнате своей дочери Шарлотты. 

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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