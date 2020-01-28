Российских туристов за неделю вывезут из Китая

В Китае остается 5,6 тысячи организованных туристов из нашей страны

Все организованные туристы смогут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Об этом сообщила во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова. Сейчас в КНР находятся более 5,5 тысяч организованных российских туристов.

"Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", - приводит "Интерфакс" слова Догузовой.

Как стало известно, туры в Китай до ограничений Ростуризма приобрели более 32 тысяч россиян. Принято решение о прекращении чартерных программ по ввозу в Китай тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января. "Им в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха", - добавили в Ростуризме.

Ранее сообщалось, что на границе с Благовещенском открылся временный пункт пропуска. Через него на родину уже вернулись более 200 россиян. Сейчас китайские власти принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

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