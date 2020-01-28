Нетаньяху едет к Путину обсуждать "сделку века" по Палестине

План урегулирования предложил Дональд Трамп, детали будут объявлены во вторник вечером

Биньямин Нетаньяху по пути из США в Израиль сделает остановку в Москве. В среду израильский премьер встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить план Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Эту сделку уже назвали "сделкой века".

Как ожидается, во вторник вечером Дональд Трамп объявит план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Сам президент США назвал это "шансом на мир". Трамп уверен, что его план придется по душе палестинцам, пишет "Интерфакс".

В Палестине однако ранее заявили, что отвергнут любые предложения США по урегулированию конфликта, которые будут противоречить международному праву. Лидер автономии Махмуд Аббас пообещал не запрещать палестинцам выражать свой гнев по поводу сделки.

В Газе уже начались протесты. На улицы вышли школьники и студенты. Израиль тем временем усиливает военное присутствие на Западном берегу реки Иордан.

Комментируя "сделку века", глава МИД Сергей Лавров заявил, что оценивать ее должен "квартет международных посредников" - Россия, США, ООН и Евросоюз. Но прежде он предложил дождаться подробностей плана и реакции Израиля и Палестины.

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