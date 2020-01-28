Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

Она смягчила диету на отдыхе

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая в январе улетела отдыхать в США, посетила Багамские Острова.

36-летняя звезда опубликовала фото и видео из Нассау, столицы островного государства. Она прокатилась на катере и понежилась на пляже с белоснежным песком. На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.

Представители актрисы, которые сейчас ведут ее Instagram, утверждают, что последние дни экс-звезда "Уральских пельменей" много отдыхает, наслаждается красивыми пейзажами и не отказывает себе в сладостях. По их словам, Михалкова "постепенно увеличивает количество миллиметров на талии".

Однако фотографии актрисы в купальнике опровергают эти шутливые слова. Юлия Михалкова по-прежнему стройна и красива. В этом уверены многочисленные поклонники звезды, которые охотно комментируют ее последние фотографии.

- Шикарная женщина.

- С ума можно сойти от такой красоты!

- Ты прекрасна.

- Хороша дамочка.

- Красавица! Там останешься или вернешься?

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

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