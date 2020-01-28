ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

16:25
  • вторник
  • 28 января 2020

Она смягчила диету на отдыхе

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая в январе улетела отдыхать в США, посетила Багамские Острова.
Михалкова расскажет сенсационную правду о своей работе с мужчинами

36-летняя звезда опубликовала фото и видео из Нассау, столицы островного государства.  Она прокатилась на катере и понежилась на пляже с белоснежным песком. На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.

Представители актрисы, которые сейчас ведут ее Instagram, утверждают, что последние дни экс-звезда "Уральских пельменей" много отдыхает, наслаждается красивыми пейзажами и не отказывает себе в сладостях. По их словам, Михалкова "постепенно увеличивает количество миллиметров на талии".

Однако фотографии актрисы в купальнике опровергают эти шутливые слова. Юлия Михалкова по-прежнему стройна и красива. В этом уверены многочисленные поклонники звезды, которые охотно комментируют ее последние фотографии. 

 

- Шикарная женщина.

- С ума можно сойти от такой красоты!

- Ты прекрасна.

- Хороша дамочка.

- Красавица! Там останешься или вернешься?

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.