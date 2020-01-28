Уехавший в Тасманию Галкин напугал Пугачеву

Туристам нельзя терять бдительность

Телеведущий Максим Галкин, который отправился с концертами в Новую Зеландию и Австралию, попал в забавную ситуацию. Мужа Аллы Пугачевой намочила подступившая волна, когда он фотографировался на берегу.

Галкин выложил в Instagram видео, на котором он с криками убегает от волны. При этом он прыгает по камням, рискуя вывихнуть себе ногу. Несмотря на намокшую обувь, телеведущий сохранил веселый настрой. "Туристам посвящается", - подписал он ролик.

Одной из первых это видео прокомментировала Алла Пугачева. "Осторожней на камнях, турист", - написала обеспокоенная Примадонна. "Ждем, когда кто-нибудь сделает мемчик с вороной", - пошутил Никита Пресняков. По-видимому, внук Пугачевой имел в виду, что крики Галкина напоминают карканье вороны.

- Гагара ты! - написала актриса Олеся Судзиловская.

- Крик чайки.

- Фотка не удалась.

- Хаха, хорошо, хоть не с головой накрыло.

- Как приятно смотреть всегда на тебя! Даже на мокрого.

- Максим, какой вы классный и позитивный.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая отдыхает на Багамах, выложила у себя в Instagram похожее видео. Она бежит от волны, крича и смеясь. "Туристам посвящается - 2" По примеру слегка промокшего туриста", - гласит подпись к ролику.

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