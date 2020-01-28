ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уехавший в Тасманию Галкин напугал Пугачеву

17:05
  • вторник
  • 28 января 2020

Туристам нельзя терять бдительность

Телеведущий Максим Галкин, который отправился с концертами в Новую Зеландию и Австралию, попал в забавную ситуацию. Мужа Аллы Пугачевой намочила подступившая волна, когда он фотографировался на берегу.
Максим Галкин примерил усы и бороду с косичками

Галкин выложил в Instagram видео, на котором он с криками убегает от волны. При этом он прыгает по камням, рискуя вывихнуть себе ногу. Несмотря на намокшую обувь, телеведущий сохранил веселый настрой. "Туристам посвящается", - подписал он ролик.

Одной из первых это видео прокомментировала Алла Пугачева. "Осторожней на камнях, турист", - написала обеспокоенная Примадонна. "Ждем, когда кто-нибудь сделает мемчик с вороной", - пошутил Никита Пресняков. По-видимому, внук Пугачевой имел в виду, что крики Галкина напоминают карканье вороны.  

- Гагара ты! - написала актриса Олеся Судзиловская. 

- Крик чайки. 

- Фотка не удалась.

- Хаха, хорошо, хоть не с головой накрыло.

- Как приятно смотреть всегда на тебя! Даже на мокрого. 

- Максим, какой вы классный и позитивный.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая отдыхает на Багамах, выложила у себя в Instagram похожее видео. Она бежит от волны, крича и смеясь. "Туристам посвящается - 2" По примеру слегка промокшего туриста", - гласит подпись к ролику. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.