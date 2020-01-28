Собянин: в Москве отреставрировано 1424 памятника архитектуры

Мэр осмотрел итоги реставрации здания Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке

В столице завершилась реставрация одного из старейших в городе памятников архитектуры. Возвращён исторический облик палатам 17-го века, которые, по данным архивов, изначально принадлежали князьям Лопухиным. Спустя век особняк выкупило государство и разместило там Московскую межевую канцелярию. В 2014 году старинное здание сильно пострадало в результате пожара. Работы по его восстановлению провел частный инвестор, который взял палаты в аренду по льготной городской программе "один рубль за квадратный метр".

Обновленный фасад и укрепленные стены. Здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке удалось не только отреставрировать. Во время работ архитекторы нашли следы богатой исторической ценности - элементы сразу двух исторических эпох, передает "ТВ Центр". Еще до того как в 18-м веке здесь трудились чертежники и землемеры, это были княжеские палаты известных династий: Лопухиных, Долгоруковых и Шереметьевых.

В начале 19-го века это здание передали Московской межевой канцелярии. Уже тогда его приспособили под офисное помещение. Наружный декор был утрачен. И богатая усадьба превратилась в учреждение с достаточно скромным фасадом, которое впоследствии переживет и пожар 1812 года, и советскую перестройку. В 2014-м здание Московской межевой канцелярии едва полностью не выгорело. Но объект исторического наследия удалось спасти. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин оценил итог реставрационных работ.

О некогда заброшенном состоянии здания сегодня напоминают только фотографии. Внутри - свежий ремонт и обновленный интерьер. Почти 2 года реставраторы и архитекторы буквально "отвоевывали" каждый элемент многовековой истории.

"Здание и без того ветхое, серьезно пострадало, находилось в аварийном состоянии. Я хотел бы поблагодарить инвесторов, которые взялись за реставрацию этого здания, вложили немалые деньги, силы, и мы спасли памятник, к которому имели отношение Лопухины, Долгоруковы, Шереметьевы", - отметил Собянин.

Это и еще десятки объектов культурного наследия Москвы удалось восстановить в рамках действующей городской программы " Один рубль за квадратный метр". Инвесторам предлагается восстановить здание, при этом имея льготы по его дальнейшей аренде.

"Рубль - это стартовая цена и она возрастает на торгах в среднем в 4-5 раз, а есть объекты, которые вырастают в цене до 10 раз. Эту арендную плату арендатор платит до тех пор, пока он не восстановит памятник, не вложит деньги, пока он не сдаст все работы в соответствии с сохранными обязательствами, которые возлагаются на него при памятнике культурного наследия", - сообщил Собянин.

Инвесторы признаются: для них такая программа тоже выгодный проект. После восстановления здания они имеют право 49 лет арендовать его по привлекательной цене.

Программа по реставрации аварийных памятников архитектуры "1 рубль за квадратный метр" действует в столице с 2012 года. За это время в аренду инвесторам были переданы 27 аварийных памятников архитектуры, 19 из них уже полностью отреставрированы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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