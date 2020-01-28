"Поджарый красавец-мужчина": Газманов станцевал у бассейна на Мальдивах

Зажигательный танец закончился прыжком в воду

68-летний певец Олег Газманов выложил в Instagram видео, на котором он танцует у бассейна на Мальдивах.

На опубликованных кадрах Газманов в одних плавках пластично двигается под ритмичную музыку, а под конец прыгает в небольшой бассейн. "Привык уже к утренним танцам и бассейну на улице!" - написал народный артист России.

"Надо было красиво нырнуть", - написали звезде в комментариях. "Там мелко", - ответил Газманов.

До этого Олег Газманов опубликовал видео, где они с супругой танцуют на берегу на фоне рассвета. По словам артиста, начинать день с танца - это прекрасно.

На днях Газманов приезжает в Москву. Он признался, что еще недавно хотел поскорей вернуться на родину, но в последний день отпуска "подумал, что еще на 3 дня бы остался".

Интернет-пользователи пришли в восторг от зажигательного танца знаменитости. Многих удивило, что в свои годы Газманов выглядит стройным и подтянутым.

- Танцующий пенсионер. Звучит неплохо.

- Прикольный.

- Олег, смотрю на вас и восхищаюсь, такой поджарый красавец-мужчина, отлично выглядите!

- 68, говоришь?! Ха!

- Восхищаюсь, как человек может следить за своей фигурой. Некоторым 30-летним не помешает брать пример с Олега. Так держать!

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