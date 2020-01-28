Кремль показал редкие фото Путина

На сайте Кремля появились материалы с 2010 по 2014 год

Альбом, размещенный на сайте Кремля, пополнился новыми фотографиями и видео, посвященными деятельности Владимира Путина. Материалы относятся к периоду с 2010 по 2014 год.

"Много всего было в эти годы, все это будет опубликовано", - сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Альбом "Путин. 20 лет" представляет фото- и видеокадры, снятые личными фотографами и операторами российского президента. Проект появился на кремлевском портале в конце 2019 года. 31 декабря 1999 года Путин был назначен исполняющим обязанности главы государства.

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