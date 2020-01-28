Названы главные претенденты на место принца Гарри и Меган Маркл

Не зря Гарри называл своих сестер примером для подражания

Члены королевской семьи Великобритании ищут замену принцу Гарри и Меган Маркл. По одной из версий, их место займут внучки Елизаветы II - 31-летняя Беатриса Йоркская и 29-летняя Евгения Йоркская.

"Если двое выбывают, двое должны занять их место, и этими двумя будут Беатриса и Евгения", - заявил биограф королевской семьи Роберт Лейси. По его словам, на двоюродных сестер Гарри лягут обязанности, которые до недавнего времени исполняли герцоги Сассекские.

Лейси напомнил, как однажды принц Гарри заявил, что благородные сестры являются для него примером. Эксперт уверен, что Беатриса и Евгения согласятся заполнить собой ту пустоту, которую после себя оставят Сассексы.

"Это именно то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока на их место не придет поколение принца Джорджа", - сказал Hello! Роберт Лейси, который консультировал создателей сериала "Корона" про Елизавету II.

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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