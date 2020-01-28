ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы главные претенденты на место принца Гарри и Меган Маркл

18:32
  • вторник
  • 28 января 2020

Не зря Гарри называл своих сестер примером для подражания

Члены королевской семьи Великобритании ищут замену принцу Гарри и Меган Маркл. По одной из версий, их место займут внучки Елизаветы II - 31-летняя Беатриса Йоркская и 29-летняя Евгения Йоркская. 
Маму Меган Маркл назвали виновником скандала в королевской семье

"Если двое выбывают, двое должны занять их место, и этими двумя будут Беатриса и Евгения", - заявил биограф королевской семьи Роберт Лейси. По его словам, на двоюродных сестер Гарри лягут обязанности, которые до недавнего времени исполняли герцоги Сассекские.

Лейси напомнил, как однажды принц Гарри заявил, что благородные сестры являются для него примером. Эксперт уверен, что Беатриса и Евгения согласятся заполнить собой ту пустоту, которую после себя оставят Сассексы. 

"Это именно то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока на их место не придет поколение принца Джорджа", - сказал Hello! Роберт Лейси, который консультировал создателей сериала "Корона" про Елизавету II.  

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Принцессы Беатриса и Евгения
Принцессы Беатриса и Евгения
Принцессы Беатриса и Евгения
Принцессы Беатриса и Евгения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.