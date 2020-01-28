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Депутата и его супругу нашли мертвыми в Ростовской области

18:06
  • вторник
  • 28 января 2020

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Зернограде обнаружили тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. 
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В Заксобрании Ростовской области подтвердили новость о гибели четы Алабушевых, но не сообщили никаких подробностей. По данным ТАСС, тела были найдены в домовладении Алабушевых.  

Как передает "Интерфакс", на телах обнаружили огнестрельные ранения. Telegram-канал Baza, в свою очередь, пишет, что у погибших имеются рубленые раны. По данным Mash, первым тела увидел водитель депутата. 

По одной из версий, супругов убили во время ограбления. Официального подтверждения этой информации не поступало.  

В сентябре 2018 года Андрея Алабушева избрали депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия". Он занимал должность директора федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской". Ему было 64 года.  

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