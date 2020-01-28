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Названы главные симптомы рака груди у мужчин

18:57
  • вторник
  • 28 января 2020

Врач рассказала, кто входит в группу риска

У представителей сильного пола довольно редко диагностируют рак грудной железы. Однако мужчинам старше 65 лет, которые входят в группу риска, следует регулярно проводить самодиагностику. Делать это можно методом пальпации груди.
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"Клинические проявления рака грудной железы у мужчин не отличаются от симптомов злокачественных новообразований молочной железы у женщин (плотное узловое образование, втяжения соска, утолщения кожи, кровянистые выделения из соска и другое)", - рассказала Нэлли Федянина, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала №1 в "Маммологическом центре" столичного департамента здравоохранения. 

По словам врача, в группу риска попадают мужчины, чьи ближайшие родственники страдали раком грудной железы. Обеспокоиться стоит также тем, кто перенес лучевую терапию на области передней грудной стенки и у кого имеются мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Таким мужчинам следует ежегодно проходить клинический осмотр и делать маммографию.

"Для лечения больных раком грудной железы применяют радикальную мастэктомию, лучевую терапию, эндокринотерапию", - цитирует Нэлли Федянину агентство "Москва"

Для профилактики такого вида рака специалист посоветовала мужчинам регулярно заниматься спортом, следить за весом, отказаться от алкоголя, а также избавиться от заболеваний яичек и гинекомастии (увеличение мужской груди).  

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