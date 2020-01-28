В 2020 году в Москве благоустроят 45 улиц и 183 парка

Также запланирован капремонт многих объектов

Результаты работы комплекса городского хозяйства Москвы за прошлый год и задачи на 2020-й обсудили во вторник на заседании президиума правительства Москвы.

По итогам 2019 года столица заняла первое место в России по индексу качества городской среды. За 8 лет московские власти благоустроили 410 улиц и площадей, из них в 2019 году новый облик получили 60 улиц и общественных пространств, передает "ТВ Центр".

Так, Капотня стала первым районом столицы, где реализовали комплексное благоустройство. Работы провели также в Ясеневе, Ховрине и Зеленограде. В 2020-м преобразятся еще 45 улиц, включая вылетные магистрали. Продолжится благоустройство набережных, парковых зон и скверов - в этом году в программу вошли 183 таких объекта, в том числе лесопарк Кусково и парк Северного речного вокзала.

Работы проведут и на водных объектах в разных районах Москвы. Кроме того, стартует капитальный ремонт 57 объектов здравоохранения и почти двух тысяч жилых домов. Новый облик получат территории почти 400 школ и детских садов. Продолжатся работы по реконструкции коммунальных сетей.

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