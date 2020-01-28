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Мишустин провел совещание по Евразийской экономической интеграции

22:34
  • вторник
  • 28 января 2020

Что делается в этом направлении?

Приоритетные задачи в рамках Евразийской экономической интеграции обсудили во вторник на совещании, которое провел Михаил Мишустин. Премьер предложил участникам встречи рассмотреть первоочередные задачи, необходимые для повышения эффективности работы на этом направлении, передает "ТВ Центр".
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Особое внимание уделили мерам по ликвидации барьеров для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Одним из результатов совещания стали конкретные решения, которые позволят усилить взаимодействие различных ведомств для продвижения приоритетов нашей страны в Евразийском экономическом союзе.

Тему обсудили в преддверии заседания межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет 31 января в Алма-Ате.

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