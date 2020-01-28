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Выяснились подробности убийства ростовского депутата и его жены

19:18
  • вторник
  • 28 января 2020

Названа предполагаемая версия преступления

Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены. Их тела обнаружили в жилом доме в Зернограде. 
Депутата и его супругу нашли мертвыми в Ростовской области

"По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК. На месте убийства работают следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства преступления. 

РИА Новости передает со ссылкой на свой источник, что Андрей Алабушев приехал домой на обед. Через некоторое время водитель вернулся за депутатом, но Алабушев не выходил из дома. "Он [водитель] зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше", - рассказал собеседник агентства. 

По данным "Ленты.ру", депутата и его супругу убили во время разбойного нападения. Это основная версия преступления, но рассматриваются и другие. "В квартире погибших - беспорядок. Устанавливается список похищенного", - сказал осведомленный источник.

В сентябре 2018 года Андрея Алабушева избрали депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия". Он занимал должность директора федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской". Ему было 64 года.  

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