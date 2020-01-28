Виталий Мутко возглавил госкомпанию "Дом.РФ"

Его предшественник перешел на новое место службы

Бывшего зампреда правительства России Виталия Мутко, который курировал вопросы строительства и регионального развития, назначили гендиректором государственной корпорации "Дом.РФ".

"Да, мы подтверждаем эту информацию", - сказал РИА Новости представитель Виталия Мутко.

Александр Плотник, который до недавних пор возглавлял "Дом.РФ", перешел на новое место службы.

Напомним, с 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта. Потом его назначили вице-премьером. До 2018 года чиновник отвечал за спорт, туризм и молодежную политику. Затем он начал курировать вопросы строительства и регионального развития.

Госкомпания "Дом.РФ" существует с 1997 года. До 2018 года ее называли Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Компания отвечает, в частности, за развитие рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества.

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