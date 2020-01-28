Ирина Слуцкая показала округлившийся живот

Она рассказала, почему назвала дочь Кирой

40-летняя Ирина Слуцкая опубликовала в Instagram фото, сделанное во время беременности.

Фигуристка и телеведущая позирует в рубашке для беременных и солнцезащитных очках. "Вот и одна из первых фотографий меня с будущей Кирой", - подписала снимок Слуцкая.

Она призналась, что долго выбирала имя для третьего ребенка. Через девять месяцев размышлений они с супругом остановились на трех вариантах: Кира, Карина и Каролина.

"И вот уже пришло время рожать. Родила! И только тогда, посмотрев в ее маленькие глазки и милое личико, я поняла, что это точно вылитая Кира! Вот так!" - рассказала Ирина Слуцкая.

- Какая хорошенькая, - пишут Слуцкой в комментариях.

- Красивое имя. Но очень популярное последние лет 7.

- Тут надо, чтобы с отчеством хорошо звучало. А то потом бедные дети... По себе знаю.

- Красивое имя Кира, а у нас Заряна.

- Всю беременность я носила Марианну, а родила Дашу.

В декабре стало известно, что Слуцкая родила ребенка от бизнесмена Алексея Говырина, за которого она вышла в 2018 году. Фигуристка скрывала беременность от общественности. От первого брака у нее остались сын и дочь.

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