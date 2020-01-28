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Трамп рассказал о "сделке века"

20:25
  • вторник
  • 28 января 2020

США образуют совместный комитет с Израилем для реализации плана

Президент США Дональд Трамп во вторник рассказал о плане Вашингтона по ближневосточному урегулированию. "Сделка века" предполагает сосуществование израильского и палестинского государств, передает "Интерфакс".

По словам главы Белого дома, палестинцы должны отказаться от террора в отношении Израиля, США не допустят возвращения таких методов борьбы. Согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. При этом Вашингтон откроет свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

"План предусматривает увеличений палестинских территорий более чем вдвое и создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме", - сказал Трамп.

Президент США назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев сформировать свое государство. "После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет", — приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе прилетит в Москву, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину о "сделке века".

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