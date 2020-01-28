Пелагею и Телегина заметили вместе на празднике

Развод не помешал им встретиться

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, объявившие о расставании, встретились на дне рождения дочери Таисии, которой 28 января исполнилось три года.

Telegram-канал "Только никому" опубликовал фото, на котором Пелагея, Иван и Таисия позируют в компании актеров, одетых в костюмы мультипликационных персонажей. Пелагея держит в руках большой букет. Мама и дочка нарядились в платья небесного цвета.

В сториз Instagram Пелагея опубликовала видео, на котором она спрашивает дочку, сколько ей лет. "Два года", - отвечает малышка. "Два года тебе было вчера!" - говорит ей певица. После этого она исполняет песню из популярного мультика.

На празднике Таисия и ее маленькие друзья играли вместе с аниматорами в разные игры, танцевали и смотрели выступление дрессированных собак.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.

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