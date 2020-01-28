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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

21:40
  • вторник
  • 28 января 2020

За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария

Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник избран глава нашей делегации и заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе закрытого голосования, которое проходило в два этапа, кандидатуру российского представителя поддержали 132 из 252-х депутатов. Против выступили 117 человек, и три бюллетеня были признаны недействительными.

Всего у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Их избирают каждый год. На вице-спикера возлагаются обязанности председателя в его отсутствие, в том числе ведение заседаний во время дебатов. Кроме того, заместители могут выполнять  определенные представительские функции.

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