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"Я мог его потерять": Сосо Павлиашвили рассказал о сыне

21:57
  • вторник
  • 28 января 2020

Сейчас Левану 32 года

55-летний певец Сосо Павлиашвили рассказал, как ему удалось уберечь своего сына Левана от пагубных привычек. 
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Сын Павлиашвили от брака с Нино Учанейшвили учился в Суворовском училище, а затем окончил Военно-технический университет. 

"Я мог его потерять. Поэтому выбрал для него военное образование, - заявил певец в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". - Раньше в моем детстве пальцем показывали, кто наркоман. А в его детстве пальцем уже показывали, кто не наркоман. Его одноклассники по две-три ходки сделали. Многих нет в живых". 

По словам Сосо Павлиашвили, Леван стал достойным человеком. У него много друзей, он помогает отцу. "С моими друзьями открыл ресторан. В заведении он отвечает за караоке", - поделился музыкант. 

Павлиашвили и Учанейшвили были женаты с 1985 по 2003 год. В 2004 году бывшая бэк-вокалистка группы "Мирони" Ирина Патлах родила артисту дочь. Через четыре года у них появилась еще одна дочь.

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