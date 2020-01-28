"Я мог его потерять": Сосо Павлиашвили рассказал о сыне

Сейчас Левану 32 года

55-летний певец Сосо Павлиашвили рассказал, как ему удалось уберечь своего сына Левана от пагубных привычек.

Сын Павлиашвили от брака с Нино Учанейшвили учился в Суворовском училище, а затем окончил Военно-технический университет.

"Я мог его потерять. Поэтому выбрал для него военное образование, - заявил певец в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". - Раньше в моем детстве пальцем показывали, кто наркоман. А в его детстве пальцем уже показывали, кто не наркоман. Его одноклассники по две-три ходки сделали. Многих нет в живых".

По словам Сосо Павлиашвили, Леван стал достойным человеком. У него много друзей, он помогает отцу. "С моими друзьями открыл ресторан. В заведении он отвечает за караоке", - поделился музыкант.

Павлиашвили и Учанейшвили были женаты с 1985 по 2003 год. В 2004 году бывшая бэк-вокалистка группы "Мирони" Ирина Патлах родила артисту дочь. Через четыре года у них появилась еще одна дочь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"