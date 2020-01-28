Российский артист выступит в первом полуфинале "Евровидения-2020"

Его порядковый номер назовут позднее

28 января в Роттердаме состоялась жеребьевка участников, которым в мае предстоит выступить на песенном конкурсе "Евровидение".

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса. Его порядковый номер назовут позднее, пишет РИА Новости.

В первом полуфинале "Евровидения" также выступят конкурсанты из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

Всего на конкурс отправятся музыканты из 41 страны.

Напомним, что в 2020 году "Евровидение" пройдет в Нидерландах. Шоу, девизом которого стал призыв "Откройся!", можно будет увидеть с 12 по 16 мая. Россия пока не определилась со своим представителем.

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