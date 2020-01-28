В Подмосковье семь человек пострадали в крупном ДТП

Обстоятельства устанавливаются

Крупное ДТП произошло в Московской области во вторник. Там столкнулись автобус и еще два легковых автомобиля.

"По предварительной информации, в результате ДТП семь человек пострадали, их осматривают медики", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области, которое есть в распоряжении АГН "Москва".

По уточненным данным, авария произошла на втором километре автодороги "Крым" - Федюково", в Ленинском городском округе.

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