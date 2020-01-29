Оскорбивший жертв Второй мировой Зеленский противоречит сам себе

Политолог объяснил поведение президента Украины

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, почему президент Украины Владимир Зеленский поддержал распространяемый Варшавой ложный тезис о том, что Вторую мировую Германия развязала вместе с СССР. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня".

"У каждого президента есть советники, но каждый президент из десятка советов выстраивает свою линию, а Зеленский тупо повторяет все десять советов. Зачастую он начинает противоречить сам себе, поэтому мы видим такие ситуации, как на этой неделе. Зеленский запрашивал встречу с Путиным, но туда, где был Путин, он не пошел. Однозначно встреча не могла состояться. Зеленский летел в Израиль налаживать отношения, но вместо этого он показал: "Мы с Польшей сами евреи, не такие, как вы. И вообще лучше вас знаем, что такое Холокост"… Зеленский привык подстраиваться под аудиторию, дарить ей радость. Он говорит то, что собеседник хочет услышать. Встречается с Меркель – говорит то, что хочет она. Встречается с Дудой – он говорит то, что хочет услышать Дуда", - сказал эксперт.

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В понедельник во время мемориальных мероприятий ко дню 75-й годовщины освобождения Освенцима президент Польши Анджей Дуда обвинил Красную Армию в том, что она слишком поздно спасла узников концлагеря, и выступил с циничной инициативой - предложил чествовать украинского атамана, инициатора еврейских погромов Симона Петлюру.

Зеленский, который совсем недавно на встрече с премьером Израиля рассказывал историю своей семьи, пострадавшей во время Холокоста, не просто не возразил своему польскому коллеге, а открыто поддержал распространяемый Варшавой ложный тезис о том, что Вторую мировую Германия развязала вместе с СССР. На Украине попытку президента написать новую версию событий войны политологи восприняли как очередной позорный провал своего лидера.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео:

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