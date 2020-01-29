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История про педагога-изверга из Новосибирска оказалась выдумкой СМИ

08:44
  • среда
  • 29 января 2020

Учительница заявила, что не ставит оценки отличникам прямо на лбу

Новосибирские учителя настолько суровы, что ставят оценки отличникам прямо на лбу. На фотографии третьеклассницы не то что оценки, и лица не видно, но рассказ о педагоге-изверге вызвал  бурю негодования.

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Издание "Комсомольская правда – Новосибирск" цитирует некоего Андрея (имя изменено), который якобы узнал от своей дочери, как ее однокласснице оценку поставили: "Ей говорят: "Давай дневник!" А она его не взяла. Педагог поставила ручкой пятерку на лоб и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет. Чернила отмыть удалось".

Конечно, чернила смыты, но разве общественность могла остаться в стороне от такой непедагогической поэмы.

- Внучка хочет поступать в педагогический.. все, костьми лягу, но не пущу… только не учителем.

- Ручкой на лбу нарисовать не так просто. Черкануть – можно, а именно нарисовать и расписаться – сложно. Поэтому верю училке, скорее всего, она пригрозила ученице оценкой на лбу.

А дальше разные сайты начали разносить подробности. Позвонили директору школы. "С педагогом разговаривала. Она уверяет, что такого в ее классе не было. Однако она написала докладную по поводу этого мужчины – он ей пьяный позвонил и спросил: "Как дела, тварь?" А она, между прочим, педагог с приличным стажем работы", - пояснила она.

Сообщения о надписях на лбу учащихся в последнее время всплывают регулярно. То в Ярославле педагог пишет "Не готов", то в Санкт-Петербурге лоб школьника украсила надпись "Дурак".

Что же касается истории с пятеркой на лбу - когда страсти отгорели, появились короткие сообщения – не соответствует действительности. В действительности все не так, как на самом деле.

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