История про педагога-изверга из Новосибирска оказалась выдумкой СМИ

Учительница заявила, что не ставит оценки отличникам прямо на лбу

Новосибирские учителя настолько суровы, что ставят оценки отличникам прямо на лбу. На фотографии третьеклассницы не то что оценки, и лица не видно, но рассказ о педагоге-изверге вызвал бурю негодования.

Издание "Комсомольская правда – Новосибирск" цитирует некоего Андрея (имя изменено), который якобы узнал от своей дочери, как ее однокласснице оценку поставили: "Ей говорят: "Давай дневник!" А она его не взяла. Педагог поставила ручкой пятерку на лоб и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет. Чернила отмыть удалось".

Конечно, чернила смыты, но разве общественность могла остаться в стороне от такой непедагогической поэмы.

- Внучка хочет поступать в педагогический.. все, костьми лягу, но не пущу… только не учителем. - Ручкой на лбу нарисовать не так просто. Черкануть – можно, а именно нарисовать и расписаться – сложно. Поэтому верю училке, скорее всего, она пригрозила ученице оценкой на лбу.

А дальше разные сайты начали разносить подробности. Позвонили директору школы. "С педагогом разговаривала. Она уверяет, что такого в ее классе не было. Однако она написала докладную по поводу этого мужчины – он ей пьяный позвонил и спросил: "Как дела, тварь?" А она, между прочим, педагог с приличным стажем работы", - пояснила она.

Сообщения о надписях на лбу учащихся в последнее время всплывают регулярно. То в Ярославле педагог пишет "Не готов", то в Санкт-Петербурге лоб школьника украсила надпись "Дурак".

Что же касается истории с пятеркой на лбу - когда страсти отгорели, появились короткие сообщения – не соответствует действительности. В действительности все не так, как на самом деле.

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