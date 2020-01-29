Россиян предупредили о появлении нового коронавируса в феврале

Риск завоза вируса высок

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов предположил, что новый штамм коронавируса может попасть в нашу страну в феврале.

Как пишет РБК со ссылкой на доклад Чуланова, есть несколько факторов, которые способствуют проникновению коронавируса из Китая в Россию. В частности, вирус мог распространиться из-за миграции населения во время празднования китайского Нового года (25 января). "В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер", - заявил специалист.

Владимир Чуланов также отметил, что новые случаи заболевания были зафиксированы в северных провинциях Китая, которые граничат с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью.

Таким образом, риск завоза вируса в Россию высок. Однако риск его распространения в России Чуланов счел низким.

"В России в любом случае не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует", - пояснил доклад коллеги Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. По его словам, новый коронавирус "малозаразен".

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировали свыше четырех тысяч случаев заражения вирусом нового типа. Более 100 китайцев скончались. Российские туроператоры временно перестали принимать туристов из Китая.

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