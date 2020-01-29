Предложенную Трампом "сделку века" отправили в "мусорную корзину истории"

Палестина готова к переговорам, но не с США

США не консультировались с Россией при подготовке "сделки века". Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что предложения, которые игнорируют признанную международным сообществом базу, не могут быть успешными.

О своей сделке, которая якобы должна привести к урегулированию палестино-израильского конфликта, Дональд Трамп объявил накануне. Но палестинцы готовы отправить эти инициативу "в мусорную корзину истории", передает "ТВ Центр".

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что его страна готова к переговорам, но не с США, а со всем ближневосточным квартетом, куда помимо США входит Россия, Евросоюз и ООН. Основой диалога не должно стать американское посредничество в виде сделки Трампа.

С резким осуждением инициативы американского президента выступила Анкара, назвав её планом аннексии палестинских земель. В Иране сочли, что сделка обречена на провал, и заявили, что Тегеран готов ей противодействовать. В Берлине предложенный план назвали вызывающим вопросы, которые необходимо обсудить с партнёрами по Евросоюзу.

В ООН заверили, что организация будет содействовать урегулированию конфликта на базе резолюций Совбеза и Генассамблеи, а также на основании границ 1967 года. На них как раз и настаивает Палестина.

Ожидается, что "сделка века" станет одной из тем встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху в Москве в четверг. Как ранее сообщила пресс-служба главы правительства Израиля, Нетаньяху намерен проинформировать Путина о деталях американского плана.

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