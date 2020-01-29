Появилось видео допроса боевика о подготовке провокации в Сирии

Он подтвердил информацию российского Центра по примирению

В Сирии боевики за сутки более 60 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы ведутся из Идлибской зоны деэскалации, об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Также подтверждается информация наших военных о подготовке боевиками новой провокации с целью обвинить власти арабской республики в использовании химоружия против мирного населения. Подробности в репортаже Тимура Абдуллаева.

Район Лерамун. Северная окраина Алеппо. Старая промышленная зона. Одну его часть контролирует сирийская армия. Другую - террористы. До них всего метров 300. Танкистам приходится выгонять тяжелую машину из укрытия по несколько раз в день. Когда поступает информация о том, что боевики могут пойти на прорыв.

"Нам на открытом месте приходится маневрировать постоянно, прежде чем спрячем машину за защитным валом, это для того, чтобы боевики не успели поймать нас в прицел гранатомета или противотанковой установки и выстрелить, но огонь мы не открываем, только готовимся к возможному нападению", - сказал командир танка Рами Сакая.

Лерамун - одно из самых опасных мест в Алеппо. Застать врасплох военных трудно. Они постоянно начеку. Не спускают глаз с позиций противника. Поэтому бандгруппировки ведут огонь из замаскированных точек не прицельно, а наугад.

На окраинах Алеппо вдали от мирных кварталов, сосредоточено достаточно бронетехники для того, чтобы подавить террористов. Но на провокации сирийские солдаты не отвечают, отличие от боевиков, они соблюдают режим прекращения огня.

На днях сирийские солдаты захватили пленного. Террорист Абу Хамза рассказал, что охранял склады в деревне Кафр Хамра. Это на северо-западе Алеппо. А недавно в расположение его отряда прибыли активисты организации "Белые каски".

"Приехали на микроавтобусе люди и загрузили в склад, который я охранял, коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование. Это были люди из "Белых касок", - сказал пленный Абу Хамза.

Слова пленного подтверждают информацию российского Центра по примирению - боевики готовят очередную хорошо срежиссированную провокацию. Цель старая - обвинить сирийские власти в применении против мирного населения отравляющих веществ. Сценарий тоже не новый - якобы эта псевдо-атака - ответ армии на обстрелы Алеппо. А таких за сутки было более 60.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия, Алеппо.

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