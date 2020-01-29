Люди в спецкостюмах забрали двух человек в Воронеже из-за коронавируса

На видео попала их госпитализация в инфекционную больницу

В Воронеже проверяют на наличие коронавируса двух местных жителей, которые были доставлены в инфекционное отделение районной больницы с симптомами ОРВИ.

Кадры госпитализации опубликовали в сети очевидцы. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, эти люди недавно вернулись из Китая и обратились в поликлинику. Было решено доставить их в больницу в изолирующем модуле, медработники использовали спецэкипировку. Анализы заболевших отправили в Москву и Новосибирск, передает "ТВ Центр".

В Приморском крае на наличие короновируса обследовали 24 человека. Диагноз не подтвердился. По последним данным, в Китае скончались 132 человека, а заразились - почти шесть тысяч. Более 40 тысяч находятся под наблюдением, это те, кто контактировал с заболевшими. Во всех российских регионах усилены меры безопасности на пунктах пропуска через границу и в аэропортах. На вокзалах проводят дезинфекцию.

Китайские власти в среду на несколько часов открыли пропускной пункт в Хэйхе, чтобы наши соотечественники смогли вернуться домой. Изначально таможню закрывали на празднование нового года по восточному календарю. Затем, в целях карантина, срок продлили до 1 февраля.

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