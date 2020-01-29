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Военные отработали эвакуацию космонавтов (видео)

09:59
  • среда
  • 29 января 2020

Десантники отработали прыжки с вертолета

В Свердловской области прошли учения поисково-спасательной группы Центрального военного округа перед встречей экипажа космического корабля "Союз МС-13". Приземление спускаемого аппарата запланировано 6 февраля. На Землю вернутся Александр Скворцов, Лука Пармитано и Кристина Кук.

В сложных метеоусловиях при минус 20 и сильном ветре десантники отработали прыжки с  вертолёта  с высоты 1000 и 3000 метров, передает "ТВ Центр". Были задействованы управляемые системы "Арбалет", которые  обладают высокой манёвренностью. Кроме того, они позволяют  спасателям брать с собой грузовые контейнеры с тёплыми вещами для космонавтов и оборудованием для оказания первой помощи. Их главная задача - как можно скорее оказаться на месте приземления экипажа.

В составе отряда - опытные специалисты, на их счету несколько десятков  подобных операций и более 200 эвакуированных космонавтов.

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