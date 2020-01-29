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Полиция применила дубинки и слезоточивый газ на акции протеста в Париже

09:48
  • среда
  • 29 января 2020

Массовые волнения из-за грядущей пенсионной реформы продолжаются

Столкновениями с полицией закончилась акция протеста пожарных в Париже. Сотрудники спасательных служб вышли на улицы французской столицы, чтобы выразить недовольство планами властей по изменению пенсионной системы.

Потасовка началась после того, как демонстранты попытались прорвать полицейский кордон. В ответ стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, передает "ТВ Центр".

Массовые волнения из-за грядущей пенсионной реформы во Франции начались 5 декабря. Несмотря на протесты, французские власти не намерены отказываться от своих планов. В минувшую пятницу проект поправок в пенсионное законодательство был представлен на заседании кабинета министров. На рассмотрение парламента документ планируют вынести в феврале.

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