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На Сахалине спасли 536 рыбаков с оторвавшейся льдины

09:19
  • среда
  • 29 января 2020

Спасательная операция в заливе Мордвинова завершена

Урал, Западная Сибирь и Поволжье - во власти мощного арктического циклона. В Тюмени, Сыктывкаре, Мурманской и Ульяновской областях  из-за морозов в школах отменены занятия.

В Алтайском крае 10 автотрасс вторые сутки закрыты из-за бурана. Этой ночью рейсовый автобус, следовавший по маршруту Яровое - Белокуриха, из-за плохой видимости  столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. Три пассажира пострадали.

Желтый уровень погодной опасности продолжает действовать в Самарской области. Там на уборку снега направлена вся коммунальная техника. Резкое понижение температуры и гололедица  усугубили и без того сложную ситуацию на дорогах.

А на Сахалине этой ночью спасатели эвакуировали рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине в открытое море. Это произошло еще во вторник. Несмотря на предупреждения об опасности, любители зимней рыбалки все-таки вышли на лед. В результате они оказались в двух километрах от берега. Спасатели задействовали десятки лодок и судно на воздушной подушке - на берег доставлены 536 человек.

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