Первый президент Украины объяснил слова Зеленского о "сговоре" Сталина и Гитлера

Ранее Зеленский обвинил СССР в сговоре с Германией и развязывании войны

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Лидеры двух стран "пытались договориться" перед началом войны и это "не является секретом", заявил Кравчук. Эта встреча "развязала Гитлеру руки", что позже обернулось войной против СССР, передает "Газета.Ru".

Так Кравчук объяснил слова нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вторая мировая война началась из-за "сговора тоталитарных режимов".

"Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", - отметил Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Москва категорически не согласилась с украинским лидером. В Кремле слова Зеленского назвали ошибочными и оскорбительными для памяти миллионов жертв нацисткой агрессии.

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